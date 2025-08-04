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Arkadaşları tek tek geldi ama o kayıptı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Eyyübiye, Sulama Kanalı, Çocuk, Ölüm, Kurtarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akçamescit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Tuncay Yayla, üç arkadaşıyla serinlemek için mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girdi.

Arkadaşları tek tek geldi ama o kayıptı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı - 1. Resim

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla'nın gözden kaybolduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Arkadaşları tek tek geldi ama o kayıptı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı - 2. Resim

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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