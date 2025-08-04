Arkadaşları tek tek geldi ama o kayıptı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akçamescit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Tuncay Yayla, üç arkadaşıyla serinlemek için mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla'nın gözden kaybolduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.