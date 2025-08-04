Sosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu

Sahne şovlarıyla sosyal medyada tepki çeken ünlü şarkıcı Hadise, bu kez duygusal anlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun konser maratonu ve iş temposunun kendisini yorduğunu belirten şarkıcı, yayınlanan bir videoda gözyaşlarına boğuldu.

"BİZİ BAZEN ROBOT ZANNEDİYORLAR"

39 yaşındaki Hadise, videoda “Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay” diyerek duygularını paylaştı.

Şarkıcının bu sözleri ve ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.