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Sosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hadise, Sosyal Medya, Yorgunluk, Konser, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yoğun tempoya dayanamadı. Ünlü şarkıcı Hadise, tükenmişlik yaşadığını belirterek gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sahne şovlarıyla sosyal medyada tepki çeken ünlü şarkıcı Hadise, bu kez duygusal anlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Yoğun konser maratonu ve iş temposunun kendisini yorduğunu belirten şarkıcı, yayınlanan bir videoda gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

"BİZİ BAZEN ROBOT ZANNEDİYORLAR"

39 yaşındaki Hadise, videoda “Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay” diyerek duygularını paylaştı.

Sosyal medyada tepki çekmişti! Daha fazla dayanamadı: Hadise gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Şarkıcının bu sözleri ve ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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