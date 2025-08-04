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Haberler > Magazin > Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu
Gökçe, Ev, Şömine, Tasarım, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Tuttu Fırlattı’ şarkısıyla hafızalara kazınan Gökçe, otantik detaylarla bezeli evinin kapılarını açtı. Salıncağı, şöminesi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken ev, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

“Her Şey Bitmedi Bitmez”, “Tuttu Fırlattı”, “Kader Utansın” ve “Gel Çiçek Açalım” gibi sevilen şarkılarla adını duyuran şarkıcı Gökçe, bu kez eviyle gündeme geldi.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 1. Resim

Ünlü sanatçı, evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına açtı.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 2. Resim

Deniz manzaralı salonuyla dikkat çeken evde, Amerikan mutfakla birleşik geniş bir hayat alanı yer alıyor.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 3. Resim

Pudra tonlarında bir köşe koltuk ve karşısındaki eskitme ahşap konsol, evin otantik havasını yansıtıyor.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 4. Resim

Salonun arkasında yer alan yemek masası da şıklığıyla öne çıkıyor.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 5. Resim

Gökçe’nin renkli giyinme odası ve bohem tarzda dekore edilmiş yatak odası da ilgi çeken detaylar arasında.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 6. Resim

YATAK ODASINDAKİ KOCAMAN KAKTÜS DİKKAT ÇEKTİ

Yatak odasında yer alan büyük bir kaktüs ve etnik desenli yatak örtüsü, takipçilerden tam not aldı.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 7. Resim

Sanatçının müzik çalışmalarını yürüttüğü odada ise küf yeşili bir koltuk takımı, antika sehpa, şömine ve büyük bir salıncak yer alıyor.

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 8. Resim

Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - 9. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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