Deniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu

“Her Şey Bitmedi Bitmez”, “Tuttu Fırlattı”, “Kader Utansın” ve “Gel Çiçek Açalım” gibi sevilen şarkılarla adını duyuran şarkıcı Gökçe, bu kez eviyle gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına açtı.

Deniz manzaralı salonuyla dikkat çeken evde, Amerikan mutfakla birleşik geniş bir hayat alanı yer alıyor.

Pudra tonlarında bir köşe koltuk ve karşısındaki eskitme ahşap konsol, evin otantik havasını yansıtıyor.

Salonun arkasında yer alan yemek masası da şıklığıyla öne çıkıyor.

Gökçe’nin renkli giyinme odası ve bohem tarzda dekore edilmiş yatak odası da ilgi çeken detaylar arasında.

YATAK ODASINDAKİ KOCAMAN KAKTÜS DİKKAT ÇEKTİ

Yatak odasında yer alan büyük bir kaktüs ve etnik desenli yatak örtüsü, takipçilerden tam not aldı.

Sanatçının müzik çalışmalarını yürüttüğü odada ise küf yeşili bir koltuk takımı, antika sehpa, şömine ve büyük bir salıncak yer alıyor.