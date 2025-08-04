Yeşil altın için hasat zamanı! Sabah erkenden bahçeye koşuyorlar, tek endişeleri var

Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan fındıkta hasat başladı. Ordu'da sahil kesimleri için 4 Ağustos olarak belirlenen hasat tarihinin ardından üreticiler ve işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girdi.

Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yaptı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip ile birlikte bugün fındık hasadına başladıklarını belirten Cemalettin Erdoğdu, şunları söyledi:

"FINDIK İÇİN GÜZEL BİR FİYAT BEKLİYORUZ" "Saat 07.00'de başlayıp, 17.00'de paydos ediyoruz. Yüksek kesimlerde fındık olmadığı için bu yıl sahil kesimlerinde fındık toplamaya devam ediyoruz. Bu sene fındık için güzel bir fiyat bekliyoruz. İnşallah fındıktan ümidimiz var, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı fındık. Biz her sene işçi arardık, bu yıl işçiler bizi arıyorlar. Çünkü fındık çok az"

Ozan Akçay isimli fındık işçisi, 5 yıldan bu yana kendi ekipleri ile birlikte hasat yaptıklarını belirterek, "Bugün itibariyle hasada başladık. Az ama yine de Allah bereket versin. Çalışmak zevkli, ücretlerin de iyi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

FİYATLARININ AÇIKLANMAMASI TEDİRGİN EDİYOR

Hacı Şenyurt ise hasada başladıklarını ancak fiyatların açıklanmamasının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Şenyurt, rekoltede ciddi kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ordu'da 2024 yılında 202 bin ton olarak açıklanan fındık rekoltesi, bu yıl için 64 bin 149 ton olarak açıklandı.