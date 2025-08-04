İZSU kesinti sorgulama: 4-5 Ağustos İzmir Konak ve Bornova su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi duyuruları İZSU’nun resmi internet sitesi izsu.gov.tr üzerinden takip edilebiliyor. 4-5 Ağustos İzmir Konak ve Bornova su kesintisi detaylarını İZSU vatandaşlar ile paylaştı.

İZMİR KONAK VE BORNOVA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Konak ve Bornova ilçelerini etkileyen planlı su kesintisi, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 04.00’te sona erecek.

Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişinde gerçekleştirilen çelik boru bağlantı çalışmaları nedeniyle başlatılan kesinti, 4 Ağustos Pazartesi sabahı 09.00’da başlamıştı. Kesintinin tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verilmesi planlanıyor.

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Konak ve Bornova ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için 19 saat süreceği bildirilen su kesintisinin 5 Ağustos Salı günü sabaha karşı 04.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

Bölgede suyun tam anlamıyla verilmesi altyapı durumuna göre birkaç saat gecikmeli olabileceği bildirildi. İZSU yetkilileri, çalışmaların belirtilen takvime uygun şekilde tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

İZSU KESİNTİ SORGULAMA 4-5 AĞUSTOS

4-5 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşen su kesintisinden etkilenen mahalleleri ve kesintinin detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU’nun resmi internet sitesi olan www.izsu.gov.tr üzerinden kesinti sorgulama ekranını kullanabilir. İzmir su kesintisi sorgulama için “Alo 185” çağrı merkezi aracılığıyla da bilgi alınabiliyor.

Konak ilçesinde Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Trakya, Çınartepe, Huzur, Millet, Zeybek, Cengiz Topel, Mehtap, Mehmet Akif gibi birçok mahalleyle birlikte Bornova’daki Çamkule ve Meriç mahalleleri de kesintiden etkilendi.