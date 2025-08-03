İzmir baraj doluluk oranı! İZSU baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan güncel veriler ışığında İzmir'in su kaynaklarındaki ciddi azalma ortaya çıktı.

Bir süredir su kesintileri uygulanan İzmir'de kuraklık nedeniyle suyu çekilen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ortaya çıkan eski İzmir-Çeşme karayoluna ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle İzmir baraj doluluk oranı 3 Ağustos verileri araştırılıyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

İZSU tarafından açıklanan baraj doluluk oranı verilerine göre özellikle Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarındaki düşüş de ortaya çıktı. Gördes Barajı'nda aktif doluluk %0,00 oranı barajda suyun bittiğini açıklıyor. Alaçatı Kutlu Aktaş barajındaki aktif doluluk oranı yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

Düşük oranlar nedeniyle İzmir'de uzun süreli su kesintileri uygulanıyor.

İZSU BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İZSU tarafından açıklanan son güncelleme tarihi 1 Ağustos 2025 olan baraj doluluk oranları listesi:

Güzelhisar Barajı: %57,85

Balçova Barajı: %29,95

Gördes Barajı: %0,00

Tahtalı Barajı: %8,47

Ürkmez Barajı: %11,04

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %3,13