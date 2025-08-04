Damla kent projesinde talep toplama başladı
Şirket Haberleri Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gayrimenkul sertifikası "DMLKT" koduyla talep toplama süreci bugün başladı, 8 Ağustos’ta sona erecek.
Emlak Konut güvencesiyle Damla Kent projesinden küçük birikimlerle ev sahibi olma imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci başladı. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla işlem görüyor. Talep toplama süreci 8 Ağustos’ta sona erecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir