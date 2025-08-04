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Damla kent projesinde talep toplama başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Damla kent projesinde talep toplama başladı
Gayrimenkul, Talep Toplama, Sertifika, Emlak Konut, Borsa İstanbul, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sertifikası "DMLKT" koduyla talep toplama süreci bugün başladı, 8 Ağustos’ta sona erecek.

Emlak Konut güvencesiyle Damla Kent projesinden küçük birikimlerle ev sahibi olma imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci başladı. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla işlem görüyor. Talep toplama süreci 8 Ağustos’ta sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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