TFF'den açıklama: Süper Lig maçları ertelenecek mi? Kritik tarih belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile 6 Ağustos ve 12 Ağustos'ta karşılaşacak Fenerbahçe, 9 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor'la oynanacak Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk hafta karşılaşmasının ertelenmesi için harekete geçmişti. Avrupa kupalarında yer alan diğer temsilcilerden de erteleme başvuruları gelme ihtimali üzerine TFF, dikkat çeken bir karar aldı.

"11 TAKIMI ETKİLİYOR"

Ekol Sports'a konuşan TFF 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kulüplerden pazartesi günü saat 18.30'a kadar erteleme taleplerini bildirmelerini istedik. Erteleme olursa 11 takımı direkt etkiliyor. Maç planlamada bu konuda çalışıyor. Yönetim kurulu toplanarak, bugün gelecek taleplere göre çarşamba günü karar verecek" dedi.

BEŞİKTAŞ DA MÜRACAAT EDECEK

Şu ana kadar sadece Fenerbahçe'nin erteleme talebiyle TFF'ye resmi başvuruda bulunduğu, Beşiktaş'ın da müracaat etmesinin beklenildiği belirtildi. RAMS Başakşehir'in kura çekimine göre hareket edeceği, Samsunspor'un ise henüz böyle bir istekte bulunmadığı belirtildi.