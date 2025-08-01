İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Süper Lig için olay sözler! "Artık cazibesi yok"

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda sahasında Cherno More'yi 4-0 yenerek tur atladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tribünden takip ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Süper Lig şampiyonluğunun artık cazibesini kaybettiğini söyledi.

“BİR FUTBOLCU PARASI ETMİYOR"

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı, "Özellikle büyük takımlar için Süper Lig şampiyonluğunun cazibesi artık yok. Bu bütçelerle Avrupa'da iş yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımalıyız. Süper Lig şampiyonluğu maddiyat olarak bugün bir futbolcu parası etmiyor" ifadelerini kullandı.