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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Süper Lig için olay sözler! "Artık cazibesi yok"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, RAMS Başakşehir'in sahasında Cherno More'yi 4-0 mağlup ettiği UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda sahasında Cherno More'yi 4-0 yenerek tur atladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tribünden takip ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Süper Lig şampiyonluğunun artık cazibesini kaybettiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu'ndan Süper Lig için olay sözler!

“BİR FUTBOLCU PARASI ETMİYOR"

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı, "Özellikle büyük takımlar için Süper Lig şampiyonluğunun cazibesi artık yok. Bu bütçelerle Avrupa'da iş yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımalıyız. Süper Lig şampiyonluğu maddiyat olarak bugün bir futbolcu parası etmiyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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