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CANLI ANLATIM

CANLI | İstanbul Başakşehir - Cherno More

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI | İstanbul Başakşehir - Cherno More
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Cherno More'yi konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

31.07.2025 19:59

MAÇTAN BİLGİLER

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.

Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak.

Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.

31.07.2025 19:45

CHERNO MORE EKİPLERİYLE 4. RANDEVU

Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcileriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Ludogorets (2) ve Cherno More (1) ile yaptığı toplam 3 müsabakada 2 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 1 gol gördü.

31.07.2025 19:45

TURUNCU-LACİVERTLİLER'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Cherno More müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

31.07.2025 19:45

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İstanbul Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Brnic, Da Costa

Cherno More: Illiev, Donchev, Atanasov, Stefanov, Drobarov, Panov, Weslen, Panayotov, David Teles, Lazarov, Sidney

Yer: İstanbul/ Başakşehir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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