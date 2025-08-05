Ay ve Mars'a nükleer reaktör yerleştirilecek! Hedeflenen zaman 10 yıl

ABD, Ay ve Mars'a nükleer enerji reaktörleri kurmak için acele ediyor ve ilk sistemi on yılın sonuna kadar faaliyete geçirmeyi umuyor.

Politico tarafından ilk kez bildirilen ve AFP tarafından bugün görülen yeni bir NASA direktifi, altı ay içinde iki ticari teklif seçmek üzere bir nükleer enerji sorumlusu atanmasını öngörüyor ve bu çabayı Çin-Rusya ortak girişimini geride bırakmak için hayati öneme sahip olarak nitelendiriyor.

NASA'nın geçici başkanı ve aynı zamanda ABD ulaştırma bakanı olan Sean Duffy tarafından imzalanan 31 Temmuz tarihli not, kurumun Donald Trump'ın ikinci döneminde bilimsel araştırmalardan çok insanlı uzay keşiflerine öncelik verme yönündeki değişiminin en son işareti.

Notta, “Mart 2024'ten bu yana Çin ve Rusya, 2030'ların ortasına kadar Ay'a bir reaktör yerleştirmek için ortak bir çaba sarf edeceklerini en az üç kez duyurdu” deniyor.

“Bunu ilk gerçekleştiren ülke, potansiyel olarak bir yasak bölge ilan edebilir ve bu da ABD'nin planladığı Artemis varlığını kurmasını önemli ölçüde engelleyebilir.”

GEZEGEN DIŞINDA NÜKLEER ENERJİ KULLANMA FİKRİ YENİ DEĞİL

2000 yılından bu yana NASA, küçük ve hafif fisyon güç sistemleri geliştirmek için 200 milyon dolar yatırım yaptı, ancak direktife göre hiçbir sistem uçuşa hazır hale gelmedi.

En son girişim 2023 yılında, 30 haneyi on yıl boyunca kesintisiz olarak çalıştırabilecek 40 kilovatlık güç üretmeye odaklanan üç adet 5 milyon dolarlık endüstri araştırma sözleşmesinin tamamlanmasıyla gerçekleşti.

Güneş enerjisinden farklı olarak, fisyon sistemleri 24 saat boyunca çalışabilir; bu, haftalarca süren ay geceleri veya Mars'taki toz fırtınaları sırasında paha biçilmez bir avantajdır.

Teknolojideki ilerlemeler, bu tür sistemleri giderek daha kompakt ve hafif hale getirdi.

NASA, Aralık 2024'te Mars'ta nükleer enerji kullanmayı resmen taahhüt etti; bu, Kızıl Gezegen'in insan tarafından keşfedilmesi için gerekli yedi önemli karardan ilkiydi.

Sektörden gelen geri bildirimlere göre, “yerinde kaynak kullanımı dahil olmak üzere uzun vadeli insan faaliyetlerini” desteklemek için yüzey güç ihtiyacı en az 100 kilovat olmalıdır. Bu, hayat desteği, iletişim ve yüzey buzunu toplamak için kullanılan madencilik ekipmanı gibi şeyleri ifade eder.

Bu, 15 metrik tona kadar kütle taşıyan “ağır sınıf bir iniş aracı”nın kullanılacağını varsayıyor ve “30 mali yılının ilk çeyreğinde fırlatılmaya hazır olma” hedefini belirliyor, yani 2029'un sonları.

NASA'nın Ay'a geri dönüp güney kutbu yakınlarında kalıcı bir varlık kurmayı amaçlayan Artemis programı, tekrar tekrar ertelendi.

İlk planlanan insanlı iniş olan Artemis 3'ün zaman çizelgesi 2027'ye kaydırıldı, ancak planlanan iniş aracı SpaceX'in Starship'i henüz hazır olmadığından, bu tarihi gerçekçi bulan çok az kişi var.

Bu arada Çin, ilk insanlı misyonunu 2030'da gerçekleştirmeyi hedefliyor ve son yıllarda hedeflerini daha iyi gerçekleştirme konusunda daha becerikli olduğunu kanıtladı.