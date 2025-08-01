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NASA ve SpaceX bir oldu, 12'inci uzay uçuşu gerçekleşti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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NASA, SpaceX, Dragon, İşbirliği, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NASA ve SpaceX işbirliğiyle gerçekleştirilen Crew-11 görevi kapsamında, Dragon uzay aracıyla 4 kişilik uluslararası mürettebat Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla gönderildi. NASA’nın 11’inci mürettebat değişim görevi olan Crew-11, insanlı uzay uçuşlarında SpaceX’in 12’nci başarısı olarak kayda geçti.

NASA ile SpaceX işbirliğinde gerçekleştirilen Crew-11 görevinde, Dragon uzay aracında bulunan 4 kişilik mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

NASA ve SpaceX bir oldu, 12'inci uzay uçuşu gerçekleşti! - 1. Resim

Mürettebatta, NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Oleg Platonov yer aldı.

NASA ve SpaceX bir oldu, 12'inci uzay uçuşu gerçekleşti! - 2. Resim

12'İNCİ İNSANLI UZAY UÇUŞU

Crew-11, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na yönelik 11’inci mürettebat değişim görevi ve SpaceX ile gerçekleştirilen 12’nci insanlı uzay uçuşu olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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