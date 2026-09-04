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Şırnak'tan acı haber: Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

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Şırnak'tan acı haber: Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yapan polis memuru Melih Kaygusuz’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis memuru Melih Kaygusuz’un şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaygusuz’un 6 Temmuz’da görevi sırasında trafik kazası geçirdiğini ve kazanın ardından tedavi altına alındığını belirtti.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN"

Çiftçi, Kaygusuz’un 3 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirerek, şehidin ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.

Bakan Çiftçi paylaşımında, “Şehidimizin makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.

Şırnak'tan acı haber: Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu
Başlık ResmiŞırnak'tan acı haber: Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatımız mensuplarından Şırnak ili Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Melih KAYGUSUZ; görevli iken meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

Ali FİDAN
Vali
Emniyet Genel Müdürü"

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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