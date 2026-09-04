Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yapan polis memuru Melih Kaygusuz’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis memuru Melih Kaygusuz’un şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaygusuz’un 6 Temmuz’da görevi sırasında trafik kazası geçirdiğini ve kazanın ardından tedavi altına alındığını belirtti.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN"

Çiftçi, Kaygusuz’un 3 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirerek, şehidin ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.

Bakan Çiftçi paylaşımında, “Şehidimizin makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.

Şırnak'tan acı haber: Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatımız mensuplarından Şırnak ili Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Melih KAYGUSUZ; görevli iken meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

Ali FİDAN

Vali

Emniyet Genel Müdürü"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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