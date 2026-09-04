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Suriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor

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Suriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor

Rakka’da 1500 dönüm arazi üzerine sanayi ve zanaat bölgesi kurulması için Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında anlaşma imzalandı. Projeyle bölgede üretim ve istihdamın artırılması, Türkiye-Suriye ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Rakka'da sanayi ve zanaat bölgesi kurulması amacıyla Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında anlaşma imzalandı.

Suriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor
Başlık ResmiSuriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor

SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Anlaşmanın imzaları, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde atıldı.

Projenin, 1500 dönümlük arazi üzerine sanayi bölgesi kurulmasını içerdiği ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Suriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor
Başlık ResmiSuriye’de Türkiye imzalı dev proje! Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi kuruluyor
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Sanayi bölgesinin, "sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesine, yatırımcılara daha geniş alan ve imkan sağlanmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması" da hedefleniyor.

Söz konusu bölgenin ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Rakka ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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