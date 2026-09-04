A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nı garantiledi

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi.

Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda "ilk 3 sırayı" alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Yarı finale yükselen 4 takım arasında yer alan İtalya, son şampiyon olduğu için 2027 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

İtalya'nın organizasyona direkt gitmesi nedeniyle Dünya Kupasına katılmayı garantileyen Türkiye'nin yanı sıra 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele edecek Sırbistan ve Polonya da 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak.

Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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