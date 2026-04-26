31 yaşındaki Cole Tomas Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı iddiasıyla gündeme geldi. California Institute of Technology mezunu olduğu aktarılan Allen’ın son yıllarda yarı zamanlı öğretmenlik yaptığı ve oyun geliştiricisi olarak çalıştığı ifade ediliyor; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, silah sesleriyle yarıda kesildi. Başkan Trump ve First Lady Melania Trump, ajanların oluşturduğu koruma çemberiyle saniyeler içinde salondan uzaklaştırıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişinin Los Angeles bölgesinde yaşayan Cole Tomas Allen olduğu belirlendi. Yetkililer, şüphelinin yanında pompalı tüfek, tabanca ve birkaç bıçak bulunduğunu bildirdi. Washington Metropolitan Polisi geçici şefi Jeff Carroll, Allen’ın etkinliğin düzenlendiği otelde aynı zamanda misafir olduğunu söyledi. Sosyal medya profillerine göre Allen’ın California Institute of Technology mezunu olduğu, yarı zamanlı öğretmenlik yaptığı ve oyun geliştiricisi olarak çalıştığı görülüyor.

Cole Tomas Allen kimdir? Donald Trump'a suikast girişimini gerçekleştiren isim belli oldu!

"AYIN ÖĞRETMENİ" SEÇİLMİŞ

31 yaşındaki Allen, Kaliforniya’nın Torrance kentinde yaşıyor. Torrance, Los Angeles’a komşu South Bay bölgesinde, Santa Monica Körfezi kıyısında yer alıyor. Cole Tomas Allen’ın Kaliforniya’daki evinin çevresi kolluk kuvvetleri tarafından polis şeridiyle kapatıldı.

Şüphelinin, California State University Dominguez Hills’ten bilgisayar bilimi lisans derecesi aldığı ve Torrance’ta özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalıştığı bildirildi. Aralık 2024’te "Ayın Öğretmeni" seçildiği de ifade edildi.

Allen adına açılmış bir LinkedIn profilinde ise kendisini “diploma olarak makine mühendisi ve bilgisayar bilimci, deneyim olarak bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen” olarak tanımladığı görülüyor.İş deneyimi bölümünde son birkaç yıldır C2 Education’da yarı zamanlı öğretmen olarak ve serbest çalışan bir oyun geliştiricisi olarak görev yaptığı belirtiliyor.

