Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimine kınama: Demokrasilerde şiddete yer yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini kınadı. X sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerinde bulundu.
- Saldırı girişiminin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte yaşandığı belirtildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.
- Erdoğan, demokrasilerde mücadelenin fikirle yapıldığını ve şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını vurguladı.
- Trump'ın olayın ardından şüpheliyi yakaladığını duyurduğu aktarıldı.
- Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığı ve durumunun iyi olduğu bilgisi yer aldı.
- Trump'ın, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna kesin bir ifade kullanmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde Trump’a yönelik gerçekleştirilen saldırı girişiminin ardından kınama mesajı yayımladı.
X sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerinde bulundu.
BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİNE SALDIRI
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.
Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.
Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.
Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." cevabını vermişti.