"Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir" soruları Süper Lig'in 4. haftası öncesinde gündemde. Lige 7 puanla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanında liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yeni sınavı için geri sayım başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada topladığı 7 puanın ardından Başakşehir deplasmanına çıkarken gözler maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma çevrildi.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılılar ilk üç haftanın ardından 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk üç karşılaşmada 9 gol atan Galatasaray, 4. haftaya averajla lider girdi. TFF'nin güncel puan tablosunda sarı-kırmızılı ekip 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir ? Başakşehir-Galatasaray maçı yayın bilgileri

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yayıncı kuruluşun ilgili platformları üzerinden abonelik kapsamında takip etmek mümkün olacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki son dönem performansı da dikkat çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, rakibiyle oynadığı son 8 Süper Lig karşılaşmasını kazanırken bu maçlarda 21 gol kaydetti. Galatasaray ayrıca Başakşehir deplasmanındaki son 8 lig karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni haftada bu serisini sürdürerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir ? Başakşehir-Galatasaray maçı yayın bilgileri

YENİ TRANSFERLER BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkabilir. Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Portekizli yıldız Leao, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.

Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir ? Başakşehir-Galatasaray maçı yayın bilgileri

Porto'dan 10 milyon avro karşılığında transfer edilen milli futbolcu Deniz Gül de Başakşehir mücadelesinde süre bekleyen isimler arasında yer alıyor. Galatasaray'a kısa süre önce katılan Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'nun ise bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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