Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Çeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Ilıca'da görüntülenen Tatlıses'in önceki dönemlere kıyasla daha zayıf görünmesi dikkat çekerken, hayranları sanatçının sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaz sezonunu geçirdiği Çeşme'de görüntülendi. İzmir'in gözde tatil noktalarından Ilıca'da bir kafede vakit geçiren sanatçı, çevrede bulunan vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Tatlıses'i fark eden hayranları, yanına giderek sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek istedi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiyi geri çevirmeyen Tatlıses, sevenleriyle kısa süre sohbet ederek fotoğraf isteklerini de kabul etti.

İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü endişelendirdi! Zayıflamış hali dikkat çekti

ZAYIFLAMIŞ HALİ GÖZDEN KAÇMADI

Sosyal medyaya yayılan fotoğrafta, İbrahim Tatlıses'in son görüntülerinde önceki yıllara göre daha zayıf olduğu görüldü. Özellikle yüz hatlarının belirginleşmesi dikkat çekerken, sanatçının bu hali hayranlarının sağlık durumuyla ilgili merakını artırdı.

Sosyal medyada da Tatlıses'in görüntülerini gören bazı kullanıcılar, sanatçının sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü endişelendirdi! Zayıflamış hali dikkat çekti

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, Çeşme'de görüntülenmesinin ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanatçının neden daha zayıf göründüğüne ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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