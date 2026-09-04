Tarımda yaygın olarak kullanılan pestisitler, insan sağlığının yanı sıra çevre üzerinde de ciddi etkilere yol açabiliyor. Gıdalarda ve çevrede kalan pestisit kalıntıları, kısa vadede zehirlenmelere neden olurken uzun vadede çeşitli kronik sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Peki, pestisit nedir, nelerde bulunur? Pestisit kalıntısı nasıl temizlenir?

Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan maddelerin tümüne pestisit adı verilmektedir. Bu maddelerin uygunsuz kullanımı ürünler üzerinde pestisit kalıntıları kalmasına sebep olabilmektedir. Bu maddeler yanlış, bilinçsiz ve aşırı kullanıldığında insan sağlığına ve çevreye zarar verir.

Pestisit kalıntıları özellikle meyve ve sebzelerde yaygındır. En yüksek risk grubunda; çilek, ıspanak, kara lahana, üzüm, şeftali, armut, elma, kiraz, biber (tatlı ve acı), yaban mersini, nektarin ve yeşil fasulye gibi ürünler yer alır. Bu gıdalar genellikle yüzeylerinde yüksek miktarda pestisit tutabilir çünkü ya ince kabukludurlar ya da çok fazla tarım ilacına maruz bırakılırlar. . Bunun dışında pirinç, buğday gibi tahıllarda da zaman zaman pestisit kalıntısına rastlanabilir. Kuruyemişler, kuru meyveler ve bazı çay türlerinde dahi düşük seviyelerde pestisit tespiti yapılmıştır.

Pestisit nedir, nelerde bulunur? Pestisit kalıntısı temizleme

PESTİSİT ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Pestisit kalıntı analizleri, farklı özelliklerdeki birçok aktif maddenin aynı anda analiz edilmesini gerekli kılan, gelişmiş kromatografik teknikler kullanılarak gerçekleştirilen ve konusunda uzmanlık gerektiren analizlerdir. Yapılan analizlerin uygunluğu Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir

PESTİSİT KALINTILARI NASIL TEMİZLENİR?

Meyve ve sebzeler bol suyla birkaç kez yıkanarak tüketilmelidir. Bu yöntem genel temizlik açısından önemlidir ancak farklı kimyasal yapıya sahip yüzlerce pestisitin kalıntısından sadece evde kullanılan yöntemlerle tamamen kurtulmak mümkün değildir. Bu nedenle kalıntının ürün sofralarımıza gelmeden engellenmesi gerekiyor. Tarımsal üretimin sağlıklı, kaliteli ve verimli olması için ise 5D” kuralının titizlikle uygulanması büyük önem taşıyor. Zararlıların doğru şekilde teşhis edilmesi, mücadelede doğru pestisitin seçilmesi ve bu pestisitin doğru zamanda, doğru dozda ve doğru kalibre edilmiş ekipmanlarla uygulanması gerekiyor.

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