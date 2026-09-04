Avrupa futbolunda yeni dönem: UEFA'dan "deplasman yasağı" için çarpıcı karar

UEFA Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda, deplasman taraftarlarına yönelik bireysel sorumluluğa öncelik verilmesi ile toplu yasakların istisnai durumlarla sınırlandırılması konusunda fikir birliğine varıldığı duyuruldu.

UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri, Avrupa Futbol Taraftarları Birliği ve Avrupa Ligleri, deplasman taraftarlarının Avrupa futboluna katkısını ve toplu yasaklarla ilgili zorlukları görüşmek üzere 1-2 Eylül tarihlerinde Madrid'de düzenlenen UEFA Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda bir araya geldi.

UEFA'nın açıklamasına göre; UEFA Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda deplasman taraftarlarına yönelik bireysel sorumluluğa öncelik verilmesiyle toplu yasakların istisnai durumlarla sınırlandırılması kararı alındı.

UEFA'nın Madrid'de ev sahipliği yaptığı konferansa 500'den fazla UEFA ulusal federasyonu, kulüp, taraftar, yerel lig, polis, hükümet, spor ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

"DEPLASMANA GİTME HAKKINA SAHİPLER"

Konferansın, ikinci kez üst üste, özellikle deplasman taraftarlarının katılımını kolaylaştırmaya ve Avrupa Konseyi'nin Saint-Denis Sözleşmesi'nde ortaya koyduğu futbol maçlarında güvenlik, emniyet ve hizmete yönelik bütünleşik yaklaşımını daha da geliştirmeye odaklanarak taraftar etkileşimine yoğunlaştığı bildirildi.

Taraftarların geçerli yasa ve yönetmeliklere saygı göstermek koşuluyla futbol maçlarına gitme ve takımlarını hem iç saha hem de deplasman maçlarında takip etme hakkına sahip olduğu belirtildi. Bu bağlamda, Avrupa futbol paydaşları, Avrupa Konseyi Saint-Denis Komitesi tarafından Ekim 2025'te kabul edilen, deplasman futbol taraftarlarına karşı toplu yasaklamaların nasıl uygulanacağına ilişkin tavsiye kararını desteklediğini duyurdu.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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