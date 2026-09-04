Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine şirketler hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında ise 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.

“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen mali soruşturma genişliyor.

Soruşturmanın son aşamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde yeni şirket bağlantılarına ulaşıldı.

5 ŞİRKET ÜZERİNDEN ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin mali hareketleri incelemeye alındı.

MASAK çalışmalarında söz konusu şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

Yeni kararın el koyma tedbiri olduğu belirtilirken, şirketlerin yönetimine ayrıca kayyum atanıp atanmadığına ilişkin şu aşamada açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete el koyma kararı

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada İrfan Yılmaz hakkında da yeni adli işlem başlatıldı.

Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.

İrfan Yılmaz’ın adı soruşturmanın daha önce gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda da gündeme gelmişti. Yılmaz, hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında yer almış; savcılığın şüphelilerin şirketler üzerinden kurduğu mali ve ticari bağlantıları araştırdığı bildirilmişti.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE MALİ YAPI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ilk olarak 13 Ağustos’ta geniş çaplı operasyonla kamuoyuna yansımıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı.

İlk operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştı.

Alihan Kuriş

MASAK RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturmanın mali ayağında hazırlanan MASAK raporlarında bazı şirketlerin özellikle 2020 sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğü belirtilmişti.

Bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit girişleri, şirket bölünmeleri ve devirleri, sermaye artırımları ile yurt dışından gerçekleştirilen döviz transferleri mercek altına alınmıştı. Mali hareketlerin suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanılıp kullanılmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

ÜÇÜNCÜ DALGADA DA ŞİRKETLERE KAYYUM KARARI ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen üçüncü dalgasında ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, mali bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirket ve derneklere yönelik yeni tedbirler uygulanmıştı.

Bu aşamada aralarında Element Gıda, Fazilet Neşriyat, Hisar Sigorta, Hisarüstü İnşaat, Intersweet, İsabet Yayıncılık ve Tek Düzen’in de bulunduğu şirketlere kayyum işlemi uygulanmıştı.

Son olarak İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu belirtilen 5 şirket hakkında verilen el koyma kararıyla soruşturmanın şirket ve para trafiğine yönelik ayağı yeniden genişledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı şirketlerin mali hareketleri, malvarlıkları ve şüpheliler arasındaki ticari bağlantılar yönünden çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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