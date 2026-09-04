Depreme dayanıksız binadan çıkarıldılar! Hepsi kamyonla taşındı

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında muhafaza edilen tarihi eserler, binanın depreme dayanıklı olmadığı ve hasarlı olduğu yönündeki tespitlerin ardından Erzincan Müzesine taşındı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi (Barış Manço Parkı içi) adresinde bulunan hizmet binası için depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

ERZİNCAN MÜZESİNE TAŞINDILAR

Yıkım kararı sonrası hizmet binasında muhafaza edilen tarihi eserlerin güvenli bir şekilde taşınması için harekete geçildi. Tarihi eserler, ekipler tarafından özenle paketlenerek araçlarla Erzincan Müzesine götürüldü.

Tarihi eserlerin, güvenli koşullarda muhafaza edilmeleri amacıyla Erzincan Müzesine nakledildiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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