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Dünya

Avrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar

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Avrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar
Fotoğraf Başlığı Avrupanın en işlek havalimanında tehlikeli madde alarmı! Hemen boşalttılar

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda​​ bir kadın üzerinde zehirli madde bulunduğunu söyledi. İhbarın ardından "tehlikeli madde alarmı" verilmesi nedeniyle Terminal 1 binası boşaltıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı habere göre, bir kadının Federal Polisin hizmet noktasında üzerinde zehirli madde bulunduğunu söylemesi üzerine polis, Brandenburg Havalimanı'ndaki Terminal 1 binasının tahliye edilmesini istedi.

'TEHLİKELİ MADDE' ALARMI

Sözcü, ne olduğu belirsiz maddenin tehlike oluşturma ihtimali göz ardı edilemeyeceği için "tehlikeli madde alarmı" verildiğini belirtti.

BER Sözcüsü ise uçuşa hazır olan uçakların normal şekilde kalkış yapabildiğini, havalimanına yaklaşma aşamasında olan uçakların da havalimanına inebildiğini ifade etti.

Avrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar
Başlık ResmiAvrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar

SEFERLER GECİKTİ

Sözcü, yolcuların uçuş işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye kaydırılacağını, gecikme ve uçuş iptallerinin ne ölçüde yaşanacağının şu anda öngörülemediğini kaydetti.

Avrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar
Başlık ResmiAvrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tagesspiegel gazetesinin haberinde de polisin, söz konusu kadını gözaltına aldığı aktarıldı.

Haberde Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra havalimanı itfaiyesinin koruyucu giysiler ve özel ekipmanlarla görev yaptığı bildirildi.

Avrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar
Başlık ResmiAvrupa'nın en işlek havalimanında 'tehlikeli madde' alarmı! Hemen boşalttılar
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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