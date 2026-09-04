Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mekanik düzenekle plakayı gizleyen tır sürücüsüne 170 bin TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 Eylül'de O-53 Kuzucu Denetim İstasyonu mevkiinde M.O.'nün idaresindeki çekici ve bağlı römorkta kontrol yapıldı.

Yaptığı kurnazlığın bedeli 170 bin TL!

DÜZENEK BULUNDU

Yapılan kontrollerde; çekicinin ön panjur kısmına mekanik bir düzenek yardımıyla plakanın gizlendiği, ayrıca çekicinin arkasındaki römork plakasının da bezle kapatılarak okunmasının engellendiği belirlendi.

170 BİN TL CEZA

Sürücüye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası