Yaptığı kurnazlığın bedeli 170 bin TL!
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mekanik düzenekle plakayı gizleyen tır sürücüsüne 170 bin TL para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 Eylül'de O-53 Kuzucu Denetim İstasyonu mevkiinde M.O.'nün idaresindeki çekici ve bağlı römorkta kontrol yapıldı.
DÜZENEK BULUNDU
Yapılan kontrollerde; çekicinin ön panjur kısmına mekanik bir düzenek yardımıyla plakanın gizlendiği, ayrıca çekicinin arkasındaki römork plakasının da bezle kapatılarak okunmasının engellendiği belirlendi.
170 BİN TL CEZA
Sürücüye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.
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