FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warsh'un açıklamasında

Küresel piyasalarda gözler, FED'in faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı muhtemel değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

FED'in bugün açıklanacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed Başkanı Warsh'ın sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınmasına karşın ondan gelecek açıklamalar da yakından izlenecek. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık artırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın karar metnindeki açıklamalar yatırımcılar tarafından takip edilecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı muhtemel değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warshun açıklamasında

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed’in merakla beklenen faiz kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından saat 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh basın toplantısı düzenleyecek.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warshun açıklamasında

KÜRESEL PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLERE TAKİP EDİLECEK?

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

11.30 İngiltere, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

20.00 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

21.00 ABD'de Fed'in faiz kararı

21.30 ABD'de Fed Başkanı Warsh'ın basın toplantısı

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