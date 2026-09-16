Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warsh'un açıklamasında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warsh'un açıklamasında

Küresel piyasalarda gözler, FED'in faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı muhtemel değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Kaydet
a- | +A

FED'in bugün açıklanacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed Başkanı Warsh'ın sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınmasına karşın ondan gelecek açıklamalar da yakından izlenecek. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık artırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın karar metnindeki açıklamalar yatırımcılar tarafından takip edilecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı muhtemel değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warshun açıklamasında
Başlık ResmiFED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warshun açıklamasında

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed’in merakla beklenen faiz kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından saat 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh basın toplantısı düzenleyecek.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warshun açıklamasında
Başlık ResmiFED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED başkanı Kevin Warshun açıklamasında

KÜRESEL PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLERE TAKİP EDİLECEK?

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

11.30 İngiltere, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

20.00 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

21.00 ABD'de Fed'in faiz kararı

21.30 ABD'de Fed Başkanı Warsh'ın basın toplantısı

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
Özel sorgu ara yüzü ortaya çıktı, 5 gözaltı
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının paylaşımı gündemde
'BU DURUM BÜYÜK ROL OYNADI'
'BU DURUM BÜYÜK ROL OYNADI'
G.Saray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
İhtiyaç finansmanında son durum
100 LİRAYI AŞACAK!
100 LİRAYI AŞACAK!
Akaryakıta bir büyük zam daha
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için olay iddia
'MÜTTEFİK KAYBETTİNİZ'
'MÜTTEFİK KAYBETTİNİZ'
İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'e ateş püskürdü
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
"Herkesi yeniden şampiyonluğa inandırdı"
DÜNYADA SADECE BİR TANE
DÜNYADA SADECE BİR TANE
Süslemeleri 9 ayda geliştirildi
DÖNER BÖYLE SATILAMAYACAK!
DÖNER BÖYLE SATILAMAYACAK!
Bakanlık işletmelere süre tanıdı!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
MÜGE ANLI’DA SIR OLAY!
MÜGE ANLI’DA SIR OLAY!
Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif nerede?
'ÖZGÜR FİLİSTİN' KRİZİ!
'ÖZGÜR FİLİSTİN' KRİZİ!
Ünlü rapçiye destek yağdı! Sahneye çıkacak sanatçı kalmadı
SANDIKTAN 'AYRILIK' ÇIKTI
SANDIKTAN 'AYRILIK' ÇIKTI
350 nüfuslu köy kararını verdi!
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
Popüler tatil ülkesinde 10 yıllık giriş yasağı var
HEDEF 400 MİLYON AVRO
HEDEF 400 MİLYON AVRO
Yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
Emniyet'in havadaki gücü büyüyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Evi satan ev sahibi dikkat! Peşin alınan kira için Yargıtay’dan karar
Evi satan ev sahibi dikkat! Peşin alınan kira için Yargıtay’dan karar
Kaydet
Galatasaray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı: Bu durum büyük rol oynadı
G.Saray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı
Kaydet
Günde 15 dakika ayırmak yeterli! O ülke düğmeye bastı: Kitap okuyan para ödülünü kapacak
Günde 15 dakika ayırmak yeterli! Kitap okuyan para ödülünü kapacak
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.