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3. Sayfa

Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

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Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Başlık ResmiÇorumda bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Çorum'un Osmancık ilçesinde İsmail B. isimli kişi boşanma aşamasındaki eşi Yasemin B.'yi çalıştığı iş yerine giderek öldürdü. Eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini iş yerinde silahla öldürmesinin ardından intihar etti.

Tır şoförü İsmail B. (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin B'nin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çalıştığı markete gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında İsmail B, tabancayla Yasemin B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Çorumda bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Başlık ResmiÇorumda bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen Yasemin B'nin cenazesi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

İsmail B. ise ambulansla götürüldüğü Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin sonrasında sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İsmail B. ve Yasemin B. çiftinin bir çocukları olduğu, daha önce bir defa boşanıp yeniden evlendikleri öğrenildi.

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Antalya
3. SAYFA

Antalya'da boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! 3 kişi öldü
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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