16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu, haftanın üçüncü gününde çeyrek altın için yarışan gelinlerin mücadelesiyle gündeme geldi. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Kardelen günün yemeğinde en yüksek puanı toplamak için mutfağa girerken gözler kayınvalidelerin vereceği puanlara çevrildi. Günün birincisi ve çeyrek altını alan yarışmacı, bölümün sonunda yapılacak puanlamayla netleşiyor.

Gelinim Mutfakta'nın 16 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Tuğba, Cemile, Yeşim ve Kardelen bir kez daha mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Günün yemeğinin hazırlanmasının ardından gözler kayınvalidelerin tadım ve puanlama aşamasına çevrildi. Günün sonunda oluşacak puan sıralamasıyla haftanın üçüncü çeyrek altınının sahibi de belli olacak.

16 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN KAZANDI?

16 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Kardelen'in kesin puanları da netleşmedi. Sonuçlar bölümün ilerleyen dakikalarında yapılan tadım ve puanlamanın ardından belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.

Haftanın ilk iki gününde ise iki farklı yarışmacı çeyrek altın aldı. 14 Eylül Pazartesi günü Tuğba 20 puanla birinci olurken, 15 Eylül Salı günü Kardelen 20 puana ulaşarak çeyrek altının sahibi oldu.

16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim kazandı?

16 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

16 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Yarışmacıların Hamurlu Talaş Kebabı yemeğini tamamlamasının ardından kayınvalidelerin tadım ve değerlendirmeleri gerçekleştiriliyor. Verilen puanların toplamıyla günün sıralaması ve çeyrek altının sahibi belli olacak.

Önceki günlerin puan durumu şu şekildeydi:

15 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Kardelen: 20

Cemile: 18

Tuğba: 13

Yeşim: 12

14 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 20

Yeşim: 12

Cemile: 10

Kardelen: 3

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