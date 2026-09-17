Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel güvenlik görevlisi olmayı hedefleyen adayların katılım sağladığı ÖGG'nin sonuçları online olarak duyurulacak. Peki, 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav sonuçları için artık saatler kaldı. Yayımlanan sınav talimatında sürecin tüm detaylarına yer verilmişti. Adaylara 100 soru yöneltilen sınavın puanlama ve değerlendirme işlemleri de 100 puan üzerinden yapılacak. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvim bilgisine göre özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi! 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

122.DÖNEM ÖGG SONUÇ TARİHİ

Yıl başında yayımlanan takvimde tüm ÖGG sınavlarının tarihlerine yer verilmişti. Her bir sınav için talimat paylaşılıyor. 122. Dönem ÖGG sınav talimatı paylaşılmış, yazılı talimatta sonuç tarihine de yer verilmişti. Buna göre adayların merakla beklediği sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.



Sınav sonuçları, itirazlara ilişkin değerlendirmeler ve sınav sürecine dair duyurular, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden adayların bilgisine sunulacak.