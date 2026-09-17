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Temerrüt ne demek? Borsada temerrüde düşmenin anlamı

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Temerrüt ne demek? Borsada temerrüde düşmenin anlamı
Başlık ResmiTemerrüt ne demek? Borsada temerrüde düşmenin anlamı

Pusula Portföy, kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıkladı. Yaşanan gelişmeler ardından "temerrüt" teriminin anlamı merak konusu oldu. Peki,temerrüt ne demek? Borsada temerrüde düşmenin anlamı nedir?

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Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi durumudur. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Borcun ifası mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüt için yeterlidir.

Temerrüt için ayrıca kusur aranmaz. Borçlunun temerrüdü aslında geçici bir durumdur. Zamanla borçlu ya tamamen ödememe durumuna girer ya da borcunu anaparaya uygulanan temerrüt faiziyle birlikte ifa eder.

Temerrüt ne demek? Borsada temerrüde düşmenin anlamı
Başlık ResmiTemerrüt ne demek? Borsada temerrüde düşmenin anlamı

TEMERRÜDE DÜŞMENİN ANLAMI

Temerrüde düşmek; borçlu tarafın borcunu zamanında ödeyemediği durumlarda oluşan tanımdır. Burada temerrüde düşme kavramı iflas etmek ve borcu hiçbir zaman ödeyemeyecek olmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Borçlu, borcunun tamamını ya da bir kısmını gereken sürede ödeyemediği durumlarda temerrüde düşer.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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