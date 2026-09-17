Adliyedeki çıkar çarkı deşifre oldu! 2'si avukat 6 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul adliyelerindeki yargısal süreçlere çıkar karşılığında müdahale eden suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ş. liderliğindeki 2'si avukat 6 şüphelinin gözaltına alınması ve adreslerinde arama yapılması için Jandarmaya talimat verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla harekete geçti.

2'Sİ AVUKAT 6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, M.Ş'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILACAK

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul