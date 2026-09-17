İstanbul baraj doluluk oranları 17 Eylül 2026 verileri belli oldu. İSKİ tarafından günlük olarak güncellenen ölçümlerde Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey ve diğer barajlardaki seviyeler ayrı ayrı paylaşıldı. İşte, güncel baraj doluluk oranları...

17 Eylül İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'daki su rezervlerinin mevcut seviyesini gösterdi. Güncel verilerde bazı barajlarda doluluk yüzde 50'nin üzerinde seyrederken, bazı havzalarda ise oranların oldukça düşük seviyelerde kalması dikkat çekti.

İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İSKİ'nin 17 Eylül 2026 Perşembe günü güncellediği verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 38,32 olarak ölçüldü. Temmuz ortasında yüzde 58,68 seviyesinde bulunan ortalama doluluk oranı, 17 Eylül itibarıyla yüzde 38,32'ye kadar indi.

İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte 17 Eylül İSKİ güncel baraj doluluk oranları

17 EYLÜL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 17 Eylül ölçümlerinde İstanbul'daki 10 baraj arasında en yüksek doluluk yüzde 66,1 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi. Elmalı'yı yüzde 57,28 ile Darlık ve yüzde 52,36 ile Ömerli takip etti.

Ömerli yüzde 52,36

Darlık yüzde 57,28

Elmalı yüzde 66,1

Terkos yüzde 34,02

Alibey yüzde 35,65

Büyükçekmece yüzde 27,53

Sazlıdere yüzde 22,07

Istrancalar yüzde 16,97

Kazandere yüzde 13,18

Pabuçdere yüzde 4,24