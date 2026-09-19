Osmaniye'de bir baba tartıştığı oğlunu tahra ile öldürdü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlu, gelini ve torununu tahra ile yaraladı. Oğul Aydın Topbaş hayatını kaybederken gelin ve torun ise tedavi altına alındı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde F.T. kavga ettiği oğlu Aydın Topbaş’ı tahra ile öldürdü, gelini ve torununu yaraladı.

Olay, sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş’ı, gelini ve torununu yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Aydın Topbaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniyede bir baba tartıştığı oğlunu tahra ile öldürdü

F.T. , jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI