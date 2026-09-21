Pakistan'dan Afganistan topraklarında hava saldırısı! 28 kişi öldü

Pakistan, Afganistan sınır bölgesinde bulunan ve 'terörist mevzileri' olduğunu belirttiği hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü sivil olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist mevzilerine" yaptığını duyurduğu hava saldırılarında 28 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki tansiyon, iki ülkenin sınır hattında artan silahlı saldırılarla tekrar tırmandı. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların sonrasında İslamabad, Afganistan sınırındaki bazı noktaları hedef alan hava operasyonları yapıldığını duyurdu. Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist hedeflere" hava saldırıları yapıldığı duyuruldu. "Ölçülü" olarak belirtilen saldırıların, Khyber Pakhtunkhwa’daki son terör saldırılarından sorumlu olan örgütlerin gizlendiği noktaları hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, "İntihar bombacılarının eğitim merkezi de dahil olmak üzere üç hedef hassasiyetle imha edildi ve çok sayıda intihar bombacısıyla birlikte 28 terörist öldürüldü" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, güvenilir istihbarat çerçevesinde Afganistan sınırındaki Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) ve bağlantılı gruplara ait terör kampları ile saklanma noktalarının hassas operasyonlarla hedef alındığı bildirildi.

Pakistandan Afganistan topraklarında hava saldırısı! 28 kişi öldü

SİVİLLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Afgan yetkililere göre saldırılarda sivil yerleşimlerde de hasar oldu. Kunar eyaletine bağlı Nurgal bölgesinde bir ev bütünüyle yıkılırken, saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Paktika eyaletine bağlı Barmal bölgesinde ise bir dükkan ile kullanılmayan bir evin yıkıldığı açıklandı.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki cami civarında saldırı yapılmıştı. Cuma namazı esnasında yapılan bombalı saldırıda 16’sı polis 31 kişi hayatını kaybetmişti. Eyalete bağlı Hangu bölgesinde dün militanlarla çıkan çatışmada ise Pakistan Ordusu'ndan 5 asker hayatını kaybetmişti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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