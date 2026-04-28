Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da "Olağanüstü Seçimli Genel Kourul" kararı alınmasının ardından başkan adaylığını ilk açıklayan isim Barış Göktürk oldu. Göktürk, "Maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adayım" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası seçim sürecine girdi. Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da "seçimli kongre" yapılacağını ve başkan adayı olmayacağını duyurdu. Bu açıklamadan dakikalar sonra ilk başkan adayı belli oldu.

"FENERBAHÇE'Yİ KARANLIK GÜNLERİNDEN KURTARMAK İÇİN ADAYIM"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi ve University of California (İşletme Ekonomisi) mezunu olan iş adamı; Göktürk Holding'in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı, Göktürkler Çelik Yönetim Kurulu Üyesi, BG Metal Yatırımları kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Sky Fuarcılık kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Rising Steel Inc.(USA) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Rising Stahl (Almanya) kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor.

Barış Göktürk, Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Evli ve bir çocuk babası Barış Göktürk, 2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından yayınlanan Türkiye'nin en başarılı '40 yaş altı 40 iş insanı' listesinde 29'uncu sırada yer aldı. 2022-2026 döneminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve 2024-2025 döneminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı olan Göktürk, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

