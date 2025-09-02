BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel indirim kataloğunda hangi ürünler var?

5 Eylül BİM kataloğu 2025 raflarda yerini aldı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala bim kırtasiye ürünleri de büyük ilgi görüyor.. Peki, BİM aktüel indirim kataloğunda hangi ürünler var? İşte tüm ayrıntılar...

BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

5 Eylül Cuma günü BİM'de Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL, Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL Dijitsu 55' UHD Google Tv 14.990 TL, Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL, Efektli Bluetooth Kulaklık 699 TL, Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı 499 TL, Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL, Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL, Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL, Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL, Led Yazı Tahtası 549 TL'den satışa çıkacak.

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

Philips Su Isıtıcı 999 TL

Philips Doğrayıcı 1.490 TL

Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL

Keysmart Baskül Tartı 399 TL

Baharat Öğütücü 299 TL

Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL

Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL

WAG Maşası 790 TL

Chef's Sütlük 189 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL

Chef's Krep Tava 229 TL

Rendeli Saklama Kabı 199 TL

Chef's Tava 289 TL

Çelik Sefer Tası 309 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 22 TL

7 Parça Çerezlik 279 TL

Kedi Figürlü Kupa 209 TL

Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL

Cam Kase 139 TL

Cam Ayaklı Salata Kasesi 199 TL

Odlin Çay Seti 299 TL

Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL

Kadın Eşofman Altı 299 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL

Kadın Omuz Çantası 329 TL

12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

Yükselen Zeka Keçeli Cırt Cırtlı İlk Oyun Etkinlik Kitabım 249 TL

Oyuncak Spor Araba 199 TL

Piccolo Mondi 199 TL

Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 389 TL

Cosby Sürtmeli Polis Arabaları 89 TL

Dönen Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 199 TL