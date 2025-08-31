Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı

Bim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı

Bim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı
BİM aktüel ürün kataloğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnsanlar bu hafta BİM'de ne var? diye araştırıyor. Son ürünler belli oldu, 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı, işte dikkat çeken ürünlerin fiyat listesi...

Alışveriş severler BİM aktüel kataloğunu merak ediyor. BİM'e bu hafta kozmetikten kıyafete, mutfak eşyalarından temel gıda ürünlerine kadar birçok yeni ürün geliyor. İndirimli fiyatlar ise vatandaşın yakın markajında, BİM 2 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte fiyat listesi... 

