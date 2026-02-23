Ankara'nın Mamak ilçesinde köstebek yuvasına dönen çukurlu yollara, vatandaşlar el attı. CHP'li Mamak Belediyesine ise tepki gösterildi.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde utandıran görüntüler kaydedildi.

ÇUKURLARI DOLDURDULAR

İddiaya göre uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Rahim Günaltılı Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, belediyeden umudu kesince araçlarıyla getirdikleri taşlarla yoldaki çukurları kendi imkanlarıyla doldurdu.

CHPli belediyede bir skandal daha! Vatandaş çukurları kendi doldurdu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Mamak Belediyesi'nin ihmal ettiği yolu araçlar zarar görmesin diye onaran vatandaşların o anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

