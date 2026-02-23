Yüksek Mahkeme'nin ‘red’ kararına karşılık ABD Başkanı Trump tarafından gümrük vergilerinin %15’e çıkarılması, piyasalarda risk iştahını baskıladı. Altın gibi ‘güvenli liman’ varlıklar yükselirken, riskli görülen kriptolarda satış baskısı öne çıktı. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin de 6 Şubat sonrası işlemlerde ilk defa 65 bin doların altını gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimleri yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Piyasanın en büyük varlığı olarak öne çıkan Bitcoin, bugünkü işlemlerde 64 bin 250 dolara kadar geriledi.

Ardından gelen tepki alımları ile toparlanmaya çalışan BTC fiyatı, TSİ 09:45 itibarıyla 65 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda günlük kayıp ise %-3’e yakın gerçekleşiyor.

TRUMP TARİFELERİ ŞOKU

Kriptoları etkileyen gelişmelere bakıldığında; Yüksek Mahkemenin ‘red’ kararına karşılık ABD Başkanı Trump tarafından gümrük vergilerinin %15’e çıkarılması, piyasalarda da risk iştahını baskıladı. Altın gibi “güvenli liman” varlıklarda yükselişe karşılık, riskli görülen kriptolarda satış baskısı öne çıktı.

Analistler “muhtemel vergi iadeleri, yürürlüğe girebilecek yeni tarifeler ve diğer ülkelerden gelebilecek muhtemel misilleme hamlelerine” dikkat çekerek, piyasada belirsizliğin arttığı uyarısında bulunuyor.

ABD VERİLERİNİN ETKİSİ

ABD’den gelen bazı ekonomik verilerin “daha güçlü dolar” beklentilerini artırması da kriptolarda zayıf görünüme sebep oluyor. Son olarak ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 225 bin beklentiye karşılık 206 bin açıklanmış ve tahminlerin altında kalmıştı.

5 GÜNLÜK ORTALAMA…

Analistler, “Bitcoin’deki fiyatlamalara bakıldığında, 15 Ocak işlemlerinin ardından kısa vadeli 5 günlük hareketli ortalamanın önemli bir direnç olarak öne çıktığı görülüyor. Bugün itibarıyla 68 bin dolar seviyesinde bulunan bu ortalama, teknik anlamda ilk direnç olarak konumlanıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

60 BİN DOLAR KRİTİK

Analistler, BTC’de daha yukarıda da 22 günlük ortalamaya işaret eden 71 bin dolar seviyesine dikkat çekiyor. Aşağı yönlü fiyat hareketleri halinde ise şubat ayının ilk haftasında test edilen 59.930 dolar kritik destek olarak öne çıkarken; analistler, kabaca 60 bin doların psikolojik bir sınır olduğunu aktarıyor.

