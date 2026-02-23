Burdur’un Gölhisar ilçesinde ayakkabı tamirciliğini yapan sadece 2 usta kaldı. 40 yıldır babasından öğrendiği bu mesleği yaptığını belirten Ali Şakar “Çırak da bulunmuyor. Artık herkes hazıra yöneldi. Bizi üzen nokta da bu mesleğin kaybolacak olması” dedi.

Kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan mesleklerden biri de ayakkabı tamirciliği olarak öne çıktı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki usta tarafından yapılan mesleğin ustaları ise çırak bulamadıkları için mesleğin unutulmasından endişeli.

40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 55 yaşındaki Ali Şakar, değişen tüketim alışkanlıkları ve hazır ürün kullanımının artmasıyla birlikte tamir kültürünün zayıfladığını söyledi.

“GENÇLER YAPMAK İSTEMİYOR”

En büyük sıkıntının çırak yetişmemesi olduğunu ifade eden Şakar, mesleğin gelecek nesillere aktarma konusunda kaygılı olduğunu dile getirdi. Şakar, gençler bu işi yapmak istemediğinden ve kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin olmadığını söyledi.

“ARTIK HERKES HAZIRA YÖNELDİ”

Ayakkabı tamirciliğini küçük yaşta babasından öğrendiğini belirten usta şunları anlattı:

40-45 senedir bu işi yapıyorum. Babamdan öğrendiğim gibi yıllardır bu mesleği sürdürüyorum. Ayakkabı tamiri, boyaması, valiz, çanta gibi tüm eşyaların tamirini yapıyoruz. İlçemizde de bu mesleği yapan 2 kişi kaldık. Bir tanesi Armutlu Mahallesi'nde, merkezde de biz varız. Başka da kimse kalmadı. Çırak da zaten bulunmuyor. Artık herkes hazıra yöneldi. Bizi üzen nokta da bu mesleğin kaybolacak olması. Ben mesleği babamın yanında, ilkokulu okurken öğrendim. Ama şimdi gençlerden hevesli kimse yok.

