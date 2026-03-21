Yerebatan Sarnıcı bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'un tarihi ve kültürel duraklarını gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, başta Yerebatan Sarnıcı olmak üzere şehrin simge müzelerinin çalışma saatlerini yakından takip ediyor.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte planlarını netleştirmek isteyen ziyaretçiler için Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi önemli noktaların bayram mesai saatleri resmi kanallar aracılığıyla duyuruldu. 20 Mart Cuma günü başlayan bayram süresince, tarihi mekanların kapılarının ne zaman açılacağı ve ziyaretçi kabul şartları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA AÇIK MI?

İstanbul'un en görkemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, 2026 Ramazan Bayramı süresince kapılarını ziyaretçilerine kapatmayacak. Vatandaşlar, bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma dahil olmak üzere tatilin geri kalan günlerinde Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret edebilecek.

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Seans düzenlemesi nedeniyle 18.30-19.30 saatleri arasında ziyarete kapalıdır.

Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Dijital Deneyim Merkezi gibi Kültür AŞ yönetimindeki diğer müzeler de bayram programına dahil edildi.

Şerefiye Sarnıcı haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında,

Panorama 1453 Tarih Müzesi Pazartesi hariç haftanın her günü 08.30-16.30 saatleri arasında,

Miniatürk Müzesi, Pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ,

Türk Dünyası Kültür Mahallesi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 08.30 - 16.30 saatleri arasında ziyarete açık.

