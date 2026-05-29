ABD merkezli süt ürünleri firması Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın, memleketinin takımı 24 Erzincanspor'a sponsorluk için rekor bir bütçe ayırdığı iddia edildi. ABD'ye 1994'te yerleşen ve 2005'te markasını kuran Ulukaya, Temmuz 2025'te Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki stat isim hakkı ve Futbol A Takımı'nın Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzalamıştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden 24 Erzincanspor'un başına talih kuşu kondu. Ocak 2026'da başkanlık koltuğuna oturan Alaattin Yavuz Güneş'in, iş adamı Hamdi Ulukaya ile olan dostluğunun rekor bütçeli bir sponsorluğa dönüştüğü konuşuluyor.

"5 MİLYON DOLARLIK DESTEK" İDDİASI

Erzincanspor'a daha önce 2 milyon dolarlık destekte bulunan Ulukaya'nın, bu defa 5 milyon dolarlık sponsorluk bütçesi ayırdığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu için Chobani ile 10 yıllık sözleşme imzalamıştı.

CANLI YAYINDA RESMİYET KAZANACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; kulüp yönetimi ile geçtiğimiz ay bir araya gelen Ulukaya, Chobani markasının Erzincanspor'a ana isim sponsorluğu için adımları attı.

Fenerbahçe'nin stat isim sponsoru da olan Hamdi Ulukaya'nın, Erzincanspor ile ortaklığı haziran ayının sonlarına doğru canlı yayında düzenlenecek bir törenle resmiyete döküp, kamuoyuna duyurması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA New York'ta Mamdani ile Türk iş insanı Ulukaya sokakta futbol oynadı

Haberle İlgili Daha Fazlası