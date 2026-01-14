ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Washington yönetimde en sağlıksız beslenen kişinin Başkan Donald Trump olduğunu ifade etti. Trump'ın abur cubur, fast food ve kolayı çok tükettiğine vurgu yapan Kennedy, "Nasıl hayatta kalıyor bilmiyorum" dedi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini belirtti.

Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sorularını cevaplayan Kennedy, "En sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişi kim?" sorusuna "Başkan" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump

"NASIL HAYATTA KALIYOR BİLMİYORUM"

Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini söyleyen Kennedy, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

ABUR CUBUR VE KOLAYI ÇOK TÜKETİYOR

Kennedy, Trump'ın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu dönemlerde daha sağlıklı yiyecekler yediğini ancak özellikle seyahatleri sırasında çok fazla abur cubur ve kola tükettiğini dile getirdi.

Bakan Kennedy, buna rağmen Trump'ın son derece güçlü ve dayanıklı bir vücuda sahip olduğunu savundu.

