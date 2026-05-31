Dünyaca ünlü rapçi ve prodüktör Kanye West, İstanbul’da verdiği konserle büyük ilgi topladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen etkinlik öncesinde, sanatçının lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu standın önünde yaklaşık 2,5 kilometreyi bulan kuyruk oluştu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, West hayranları bir çift çorap için 1.000 TL’yi gözden çıkardı.

Yıllardır hem müzik hem de moda dünyasındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Kanye West, dün akşam İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu’nun farklı ülkelerinden gelen binlerce kişi, konser için Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na akın etti.

Kanye West konserinde ürünleri yok sattı! 1.000 TL’lik çoraplar bile kapışıldı

2,5 METRELİK STAND KUYRUĞU

Konser öncesinde sanatçının lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu alanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hayranların kilometrelerce uzanan bir sıra oluşturduğu görülürken, iddialara göre stadyum çevresindeki satış noktasındaki kuyruk yaklaşık 2,5 kilometreyi buldu. Konser alanına giriş yapmadan önce ürünlerden satın almak isteyen hayranlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girerken, ortaya çıkan görüntüler büyük şaşkınlığa neden oldu.

Özellikle sanatçının moda dünyasındaki güçlü etkisi nedeniyle ürünlere yoğun talep olduğu belirtilirken, Türkiye’de satışa sunulan lisanslı Kanye West çoraplarının dahi büyük ilgi gördüğü öğrenildi. En düşük fiyatlı ürünlerin yaklaşık 1.000 TL’den satışa çıkmasına rağmen, hayranların alışverişe yoğun şekilde devam etmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

REKOR KIRILDI

Öte yandan konserde sahneye çıkan Kanye West, 118 binden fazla bilet satıldığını belirterek bu rakamın dünya rekoru olduğunu söyledi. Sanatçı, sahnede yaptığı açıklamada “Herkese sadece şunu söylemek istiyorum. Az önce 118.000’lik rekoru kırdık. Bu gelmiş geçmiş en büyük stadyum performansı” ifadelerini kullandı.

