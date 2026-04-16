Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi tarafından okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi için cenaze töreni düzenleniyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da okulla ilişiği kesilen bir lise öğrencisinin okulu basıp çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından dün de Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay meydana geldi.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 5 silahla okulu basarak 10 kişiyi öldürdü, 16 kişi ise yaralandı. Saldırıya ilişkin hayatını kaybeden saldırganın polis babası tutuklandı, öğretmen annesi ise gözaltına alındı.

Ölenlerin kimlikleri ise şu şekilde açıklandı: Öğretmen Ayla Kara. öğrenciler; Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11), Kerem Erdem Güngör ve Yusuf Tarık Gül.

GÜL'ÜN ANNE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugün de cenazelerin teslim edilmesinin ardından defin işlemleri başladı. Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. 5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi. Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü. Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yüreğimiz yanıyor! Okul saldırısında ölenler son yolculuğuna uğurlanıyor

EŞİNİN CENAZESİNDE FENALAŞTI

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi. Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Ayla Kara'nın eşi cenazede baygınlık geçirdi

Öte yandan öğretmen Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu; çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.

Ayla Kara

ŞURANUR'UN CENAZESİNE BAKAN GÜRLEK DE KATILDI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı’nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Okuldaki saldırıda hayatını kaybedenlerden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in ailesinin yaşadığı Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi’nde yaşadığı evine taziye çadırı kuruldu. Aile ve yakınları, küçük Adnan’ın kaybıyla büyük üzüntü yaşadı. Adnan tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz diyen Baba Cevdet Yeşil, "Bu okulda okumayı çok istiyordu. O okul başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık, o okula yazdırdık. Rahmetli olan öğretmenini, özellikle matematik öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni dersleri çok kolay ve güzel anlatıyormuş. Zanlı, matematik öğretmenini de vuruyor, ardından çocukları şehit ediyor." dedi.

Adnan Göktürk Yeşil

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Furkan Sancak Balal için Afşin ilçesi Külliye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Balal ailesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ile vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal, namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

