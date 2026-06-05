Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kongre öncesi yaptığı açıklamada “İki santrfor alacağız, isimleri yarın açıklayacağım” dedi. Yıldırım, takım planlaması ve tesis projelerine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde İstanbul'da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Yıldırım, konuşmasında kulübün yeniden yapılanmasına vurgu yaparak şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Fenerbahçe’nin tüm branşlarda başarı elde etmesi gerektiğini belirten Yıldırım, camianın birlik içinde olması halinde şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Futbol A Takımı planlamasına ilişkin de konuşan Yıldırım, “Muhakkak iki santrfor alacağız. Bu isimleri yarın kongrede açıklayacağım. İyi bir takım kuracağız” dedi. Yıldırım ayrıca Samandıra Tesisleri’nin yeniden yapılandırılacağını ve kulübün “eski ruhunun” geri getirileceğini söyledi.

"CHERIF 3. FORVET OLACAK"

Bir taraftarın, "Takıma 3 forvet transferi gerekli" olduğuna dair soruyu cevaplayan Yıldırım, "İki forvet ile anlaştık. 3. forvet de Cherif. Çünkü genç 23 yaş altı kuralına uyduğu için ondan faydalanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Stadyum projesiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Yıldırım, mevcut yerin korunması gerektiğini düşündüğünü ancak kongrede tüm alternatifleri değerlendireceklerini ifade etti.

1959 YILI ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Aziz Yıldırım, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili görüşünü yineleyerek şunları söyledi:

"Tespit edip de hangi yıllarda şampiyon olmuşsak bunları noter kanalıyla federasyona gönderip ondan sonra yıldız üzerine ne yapmak istiyorsak biz yapabiliriz. Federasyon bize, ‘sen yapamazsın’ derse, biz de, Beşiktaş’a eklenen iki şampiyonluk için o yıldızı oraya koymasına müsaade edemezsin. Bizim belgeleyip göğsümüze koymaya engel değil. Ancak biz dersek ki, 1959 yılından bu yana ligde şampiyonluk payıyla ilgili parasal konuyla ilgili o rakamın içinden 9 tane daha şampiyonluktan pay sahibi istiyoruz derseniz, o zaman vermezler. O zaman problem başlar."

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