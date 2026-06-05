Dünya Kupası'nda yeni kural! Yedek oyuncular da çıkacak
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yedek oyuncular da milli marşlar öncesi orta yuvarlak etrafında bayraklarla dizilecek ve özel seremoniye katılacak.
- Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncular orta yuvarlağın etrafında dizilecek.
- Seremonilerde ülkelerin büyük bayrakları yer alacak.
- Futbolcular sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacak.
- Yeni sahaya çıkış seremonisinin amacı, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik açıyla görebilmesini sağlamak.
- Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.
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YEDEK OYUNCULAR DA KATILACAK
FIFA'dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.
Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.
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FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.
Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.