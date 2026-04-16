Kahramanmaraş'ta bir okulda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi dehşete düşüren saldırıda vefat eden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, kendini öğrencilere siper ederken hayatını kaybettiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli de ölmüştü.

Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Ayla Kara

ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLURKEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu belirlendi. Matematik öğretmeni olan Kara'nın olayda kendini öğrencilerine siper ederken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden öğrencilerin Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil olduğu bildirildi.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken, M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin olaydan sonra gözaltına alınan babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TERÖR BAĞLANTISI BULUNAMADI

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası Uğur Mersinli, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

Haberle İlgili Daha Fazlası