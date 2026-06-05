Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım bankacılığı alanında hizmet veren 4 kamu bankası hakkında önemli bilgiler verdi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. "Katılım finans sadece Müslümanlar için değil tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün önde gelen kurumları olan Emlak Katılım, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'la ilgili önemli bir bilgi verdi.

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EMLAK KATILIM BORSAYA AÇILIYOR

Emlak Katılım Bankası'nın 2018 yılında yapılan düzenleme ile Emlak Katılım'a çevirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu organizasyonu aslına uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına imkan sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3 kamu bankası birleşiyor

ZİRAAT, VAKIF VE HALK KATILIM BİRLEŞTİRİLECEK

3 kamu katılım bankasının birleştirileceğini söyleyen Erdoğan, "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, sektör farklı bir ivme kazanacaktır." şeklinde konuştu.

"FAİZİN OLDUĞU YERDE BEREKET OLMAZ"

"Faizin olduğu yerde bereket olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sömürünün olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İnfakı, yardımı, dayanışmayı gözetip, bu değerleri küresel aktörlere iyi anlatıp mevcut sistemi revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir" ifadelerini kullandı.