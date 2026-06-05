Otomobil hayali kuran vatandaşların her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği tasarruf finansman şirketleri, yeni nesil kampanyalarla “hemen teslim” dönemi başlattı. Fuzul tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında, 5 aylık yasal bekleme süresi “kiralama” formülüyle öne çekildi. Tüketiciler, satışa sunulan modellerden yapacağı seçimle, 6-12 ay arası kiralama yaparak araçlarına hemen kavuşabiliyor.

Türkiye’de finans sektörünün önemli oyuncularından olmaya başlayan tasarruf finansman şirketleri, son dönemde yeni açılımları ile tüketiciler için çok farklı fırsatlar sunmaya başladı.

BDDK tarafından denetlenen ve resmi mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren bu şirketler, talep edilen finansman tutarını 5 aylık ödemenin ardından tüketiciye verebiliyor.

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HEMEN TESLİM DÖNEMİ

Ancak vatandaşların özellikle otomobil alımlarında “hemen teslim” talepleri gün geçtikçe artmaya başladı. Sektördeki oyuncular da 5 aylık yasal bekleme süresini “kiralama” formülü ile “hemen teslim” avantajına çeviren kampanyalar başlattı.

Tasarruf finansmanında 'hemen teslim' dönemi! Arabada 5 aylık beklemeye 'kiralama' formülü

FUZUL’DEN KAMPANYA

Bu kapsamda Fuzul de “yeni nesil araç finansmanı” ile hemen otomobil ihtiyacı duyan vatandaşlar için bir seçenek hazırladı. Kampanya kapsamında Volkswagen ve Audi marka araçların farklı modelleri için seçenekler sunuluyor. Volkswagen Taigo, Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Cross, Audi Q3 ve Audi A3 modellerinin yer aldığı kampanya kapsamında;

-%20’den başlayan peşinat şartı,

-6-12 ay arası kiralama süresi avantajı,

-%7 organizasyon ücreti ile taleplere cevap veriliyor.

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VOLKSWAGEN T-CROSS ÖRNEĞİ

Kampanya tanıtımı için hazırlanan sosyal medya paylaşımlarında, Volkswagen T-Cross için araç bedeli 1.848.493 TL olarak belirtiliyor. Bu araç için %20’den başlayan peşinat, 6-12 ay kiralama süresi ve %7 organizasyon ücreti de paylaşımlarda yer alıyor.

Tüketicilerin araç stoku ve kira bedelleri için şubelere başvurması gerekiyor.

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bu arada otomobil hayali kuran vatandaşların yüksek faiz yükünden kurtulmak için tasarruf finansmanı şirketlerine ilgisinin arttığı rakamlara da yansımıştı.

Merkez Bankası’nın 2026 ilk çeyrek Finansal İstikrar Raporunda yer alan verilere göre, tasarruf finansman şirketlerinin toplam taşıt kredilerinden aldığı pay %60’ın üzerine çıktı. Sistemle sağlanan finansman tutarının ise 170 milyar TL civarına ulaşması dikkat çekti. Rakamlar, ipotekli satılan her 5 araçtan 3’ünün “el birliği” ile alındığını da gösterdi.